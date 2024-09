Prestes à estreia de 'A Fazenda 16', Lisa Gomes anuncia afastamento do TV Fama

Uma publicação nos stories de Lisa Gomes pegou seus seguidores de surpresa na noite desta terça-feira. A repórter do programa TV Fama, da Rede TV! relatou que, por problemas de saúde, em decorrência de uma intoxicação alimentar, precisará ficar fora de suas atividades no programa para tratamento da saúde.

Lisa começou o texto agradecendo o apoio de seus seguidores e deu detalhes dos sintomas que estaria sentindo.

“Meus amores, obrigado pela preocupação de vocês. Infelizmente, estou tratando uma infecção alimentar. Esse é um assunto muito sério e até gostaria de dividir com vocês, mas não tenho condições, devido às dores abdominais, falta de apetite, náuseas, vômitos, febre”, escreveu a repórter no Instagram.

Mas esse colunista, que não dorme em trabalho, logo se ligou no que pode estar acontecendo de verdade com a moça de 39 anos, que é uma das primeiras repórteres trans da TV brasileira.

Com o confinamento para A Fazenda 16 chegando a partir do dia 12 de setembro, a publicação da gata logo ascendeu o alerta de que ela é um forte nome que pode estar integrando o novo elenco de estrelas do reality rural da Record TV.

Mesmo que o spoiler de Rodrigo Carelli ainda não tenha chegado na musa do TV Fama, a coluna sabe que a cunhada de Nahim é um forte nome para fazer parte deste reality já há algumas edições e tem certeza que a hora da moça chegou.

Lisa Gomes, com certeza, será uma das charadas publicadas pelo diretor da atração, Rodrigo Carelli, em breve.

Os fãs de reality já podem esperar que a musa da Rede TV! terá muito o que entregar dentro da sede de Itapecerica da Serra. Anotem aí, mas um nome que estará em A Fazenda 16!