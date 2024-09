Após ser presa, mãe de Deolane passa mal e é socorrida as pressas na delegacia

Na manhã desta quarta-feira (4), a influenciadora Deolane Bezerra foi presa, no Recife, em uma operação contra lavagem de dinheiro e prática de jogos ilegais. A mãe de Deolane, Solange Bezerra, também foi alvo da operação e passou mal após ser presa. As informações foram dadas ao vivo no Encontro com Patrícia Poeta desta quarta-feira (4).

Uma ambulância do Corpo de Bombeiros foi acionada para socorrer Solange Alves Bezerra, que foi levada a um pronto atendimento da região de Recife escoltada por equipe da Policia Civil.