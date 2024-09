Gusttavo Lima tem milhoes de reais e bens bloqueados em investigação que prendeu Deolane Bezerra

A Justiça bloqueou R$ 20 milhões e decretou o sequestro de imóveis e embarcações em nome da empresa Balada Eventos e Produções, ligada ao cantor Gusttavo Lima. A companhia é suspeita de envolvimento no esquema de lavagem de dinheiro de jogos ilegais que foi alvo da operação Integration, na última semana. Entre os presos, está a influenciadora e advogada Deolane Bezerra .

De acordo com o programa Fantástico, da TV Globo, que revelou detalhes do caso neste domingo (8), a investigação policial aponta que a Balada Eventos e Produções teria participado da lavagem com empresas de José André da Rocha Neto, dono da Vai de Bet, que tem o cantor como garoto-propaganda.