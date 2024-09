Ex- A Grande Conquista, Poliana Roberta será musa do Império Serrano

Tem boiadeira chegando no carnaval do Rio de Janeiro. Estamos falando da ex-participante do reality show A Grande Conquista na Record, Poliana Roberta. A beldade que atualmente mora em sua fazenda no interior de Minas Gerais, não resistiu ao ser convidada pela Império Serrano para fazer parte do time de musas da tradicional agremiação de Madureira.

“Lembrei imediatamente do desfile de 1997 quando o nosso eterno cowboy Beto Carrero foi enredo na Império Serrano e isso me incentivou a aceitar o convite”, declarou a nova musa da escola do coração de Arlindo Cruz.

A apresentação da boiadeira para a comunidade está marcada para o dia 19 de outubro durante a tradicional feijoada da escola onde haverá shows com Arlindinho e Marquinhos Sensação.