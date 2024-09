Belo vive novo affair com vendedora de loja de grife em shopping do RJ

Quem frequenta o shopping Village Mall, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, conhecido por abrigar várias lojas de grifes famosas no mundo inteiro, tem a oportunidade de encontrar cada vez mais Belo passeando pelo local.

Os mais atentos, como esse colunista que mora em frente ao estabelecimento comercial, também podem observar que o carro do artista é frequentemente visto no estacionamento do local e o motivo da presença constante do pagodeiro, revelado agora por esse colunista, não é somente a ostentação de compra das luxuosas marcas.

Belo tem tido um motivo a mais para estar frequente no shopping da Barra da Tijuca. É que desde que separou de Gracyanne Barbosa, que o rei do pagode vem se relacionando com uma vendedora da loja Philipp Plein, e segundo informações de fontes bem próximas da moça, o affair já começou a evoluir e os dois estariam namorando em segredo.

Por enquanto, os dois pretendem manter a relação em segredo e só pessoas bem próximas, como familiares dos dois, sabem que Belo e a comerciária estão namorando.