Lucas Souza nega que seria possível namorar outro homem

A coluna do Sodré encontrou Lucas Souza, curtindo a área vip do Rock In Rio, neste último sábado. O influenciador estava ao lado de Irinaldo Oliver, seu antigo assessor de imprensa. - Os dois tiveram uma briga pública logo depois que Lucas deixou a Fazenda 15, mas se acertaram e seguem em uma parceria, e Adriana Bombom, prestigiando o segundo dia do evento.

Lucas contou à coluna que a informação que circulou recentemente pelas redes sociais, onde ele teria afirmado que: “Seria muito possível” assumir uma relação com outro homem, se trata de fake news, e prometeu processar o veículo que deu início à informação que repercutiu recentemente.

O entrevistado contou ainda as expectativas para a cobertura de A Fazenda 16, onde comentará e receberá convidados para analisar as tretas que acontecem por Itapecerica da Serra.

O ex-marido de Jojo Todynho falou sobre as polêmicas que envolveram seus relacionamentos com Jojo Todynho e Jaqueline Grohalski e disse que já conversou com a ex-namorada e chegaram a se acertar, e que hoje está tudo bem entre os dois. Já sobre Jojo Todynho, o apresentador do Troca Troca, no YouTube, não entrou muito em detalhes, apenas concluiu: “vocês viram como acabou, né?”.

Lucas Souza garantiu que a segunda temporada do Troca Troca estará cheia de novidade e que, além do YouTube, o programa que apresenta com Alia X, poderá ser visto também em uma plataforma de streaming.

O ex-A Fazenda contou que desfez o processo de harmonização facial e quem tem cuidado do visual para bombar as trends onde aparece gravando conteúdos de cuecas para o Instagram

Veja a entrevista completa aqui: