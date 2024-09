João Silva falou sobre a expectativa da estreia no domingo

O apresentador da Band, João Silva, marcou sua presença na área vip do maior festival de música do mundo e aproveitou para conversar com a coluna do Sodré, sobre como andam as expectativas para a estreia de seu programa de domingo na Band.

João contou que está com uma expectativa gigante para a estreia, que acontece hoje, 14, e que o nervosismo também é grande. Para isso, ele preparou uma sessão para poder acompanhar o desempenho ao lado de amigos e familiares.

O filho de Faustão, que mora em São Paulo, disse que não poderia deixar de vir ao Rock In Rio para prestigiar um evento como esse, considerado o maior festival do mundo, e ainda pontuou que, além de já ter curtido dois dias de festival, ainda estará presente em outras datas do evento.

