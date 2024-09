Sophie Charlotte revela como fica o futuro das novelas na TV

Sophie Charlotte, que acabou de fazer a personagem Eliana em Renascer, chegou para curtir a segunda noite de festival no Rock In Rio, acompanhada do ex-marido Daniel de Oliveira, e do filho Otto, na área vip do evento, Shopie aproveitou para bater um papo com a Coluna do Sodré, e revelou o futuro das telenovelas no Brasil.

A atriz falou ainda sobre a relação próxima que mantém com o ex-marido Daniel Oliveira, importante para a criação de Otto, filho do casal, e contou o que a motiva como atriz.

Sophie contou que acha impossível que as novelas brasileiras chegue ao fim, porque a TV brasileira ainda tem muito o que mostrar.

A atriz também revelou a gratidão por participar de Renascer como a Eliana, papel interpretado por Patrícia Pilar na versão original do novela.

Sophie Charlote escolheu um look bem despojado e confortável para curtir o maior festival de música ao lado do Filho.

Veja a entrevista completa.