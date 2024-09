Adriana Bombom revelou que ganhava 50 reais para trabalhar com Xuxa

Adriana Bombom foi uma das celebridades que curtiram a área vip, coordenada por Carol Sampaio, da segunda noite de Rock In Rio.

A agora musa fitness, que estava toda trabalhada em

Um lookinho de couro para curtir o maior festival de música do mundo bateu um papinho com a Coluna do Sodré e revelou como era trabalhar ao lado de Marlene Mattos e quanto ganhava para trabalhar ao lado de Xuxa.

A musa da Grande Rio revelou se ficou rica durante o período que trabalhou ao lado da rainha dos baixinhos e o que fez com o dinheiro que ganhou com shows e também posando para capas de revistas masculinas.

Bombom, surpreendeu esse colunista ao revelar que seu primeiro cachê para trabalhar ao lado de Xuxa era de apenas 50 reais, mas que depois que foi descoberta por Marlene Mattos e passou estar ao lado da rainha no planeta Xuxa, a situação mudou e com as publicidades, shows e capas de revistas masculinas conseguiu investir em um patrimônio, incluído apartamento e carro e que apesar de não ter conseguido ficar rica, soube investir tudo que ganhou.

A ex-dançarina relembrou que foi descoberta por Marlene Mattos quando gravou uma participação como figurante ao lado da rainha dos baixinhos, e que só tem gratidão pela poderosa diretora que comandou por longos anos a carreira de Xuxa Meneghel.

Veja a entrevista completa.