Joaquim Lopes revela se poderá voltar a apresentar o Vídeo Show

O Vídeo Show na Globo, foi um sucesso durante décadas e enquanto esteve no ar projetou a carreira de grandes nomes do entretenimento e por lá já passaram nomes famosos como, Miguel Falabella, Cissa Guimarães, Angélica, André Marques, Otaviano Costa, Márcio Garcia, Mônica Iozzi e Sophia Abrahão e Joaquim Lopes.

O apresentador esteve neste sábado, curtindo o segundo dia do maior festival de música do mundo e entrevista exclusiva, respondeu se caso a TV Globo volte com o que já foi uma das maiores revistas eletrônicas do país ao ar, se poderia também voltar como apresentador.

Na imprensa, a volta do programa, que era exibido de segunda a sexta-feira durante o horário do almoço, é quase certa, mas de fato, a TV Globo ainda não confirmou a volta do programa, nem tão pouco quem seriam os apresentadores escolhidos para estar à frente desse projeto.

Já que muito se especula quem poderia ser o novo apresentador do Vídeo Show, perguntamos a Joaquim Lopes se ele estaria aberto para receber um novo convite e se ele poderia ser um dos novos comandantes dessa nave.

Joaquim Lopes garantiu que estaria aberto a um convite e voltaria ao comando do programa com muito prazer.

Veja a entrevista completa abaixo.