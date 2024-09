Lore Improta chegou sozinha no Rock in Rio e curtiu a noite sem o marido

Lorena Improta caprichou em um look azul, todo personalizado, para curtir o segundo dia de festival do Rock in Rio.

A loiraça, que está em plena forma física e chama atenção por onde passa, contou porque não estava acompanhada do marido, Léo Santana, e como faz para sair deixando a filha em casa.

Lore contou que o maridão estava fazendo show em outra cidade e por isso não poderia acompanhá-la na noite do festival, mas que os dois planejam curtir ainda juntos mais um dia do maior festival de música do mundo.