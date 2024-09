Sidney Sampaio é confirmado em A Fazenda 16

A Record começou a confirmar neste domingo, 15, os primeiros nomes que estarão presentes na nova temporada do reality rural, que estreia nesta segunda-feira, 16.

O Domingo Record, de Rachel Sheherazade foi escolhido pela direção da emissora para trazer a novidade ao público que está ansioso para saber quem serão os novos peões que habitarão a sede rural de Itapecerica da Serra.

Sidney Sampaio ficou conhecido como ator ao participar de diversas novelas nas principais emissoras brasileiras.

No ano passado, Sidney sofreu um acidente ao pular do segundo andar de um prédio na zona sul do Rio, e não foi liberado pelos médicos para entrar no confinamento rural.