Zé Love, está confirmado em A Fazenda 16

O jogador de futebol já tinha aparecido em diversas listas que circularam na web

A Record começou a confirmar neste domingo, 15, os primeiros nomes que estarão presentes na nova temporada do reality rural, que estreia nesta segunda-feira, 16.

O Domingo Record, de Rachel Sheherazade foi escolhido pela direção da emissora para trazer a novidade ao público que está ansioso para saber quem serão os novos peões que habitarão a sede rural de Itapecerica da Serra.

Zé Love é conhecido por ter um temperamento forte e já se envolveu em diversas confusões, chegando a ser expulso de uma casa de shows em sua cidade, no interior de São Paulo, depois de brigar com um segurança do local.