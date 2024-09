Datena agride Pablo Marçal à cadeiradas em debate da Cultura

O candidato do PRTB à prefeitura de São Paulo, Pablo Marçal , foi agredido com uma cadeira pelo candidato do PSDB, José Luiz Datena, em debate na TV Cultura na noite deste domingo (15). Datena foi expulso do debate e Marçal foi encaminhado ao hospital Sírio-Libanês para atendimento médico.

Datena jogou uma cadeira em Marçal no momento em que o candidato do PRTB dizia que o apresentador era "arregão".

— A decisão da televisão foi expulsar o candidato Datena do debate, conforme estava previsto no regulamento assinado por todos.

Antecedentes

No primeiro bloco do debate, já havia ocorrido atrito entre os dois candidatos, quando Marçal relembrou uma suspeita de assédio sexual envolvendo Datena.

Como está Pablo Marçal

O candidato à Prefeitura de São Paulo Pablo Marçal (PRTB) deu entrada no Hospital Sírio-Libanês, na região central da capital paulista. Segundo a campanha do candidato, ele foi ferido nas costelas e tem dificuldade para respirar.

"É lamentável que o debate tenha continuado mesmo sem a presença do candidato agredido. Pablo Marçal está ferido, com suspeita de fraturas na região torácica, e muita dificuldade para respirar. Esperamos que as medidas judiciais cabíveis sejam tomadas e contamos com as orações do povo", afirmou a assessoria de Marçal em nota enviada à imprensa.

Matéria retirada do Site GZH