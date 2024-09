O cantor Gusttavo Lima pode ser preso a qualquer momento. A operação que investiga o envolvimento de vários influenciadores e até artistas ligados a empresa Esporte da Sorte é a responsável pelo pedido de prisão do sertanejo.

A Justiça de Pernambuco decretou a prisão do cantor Gusttavo Lima na tarde desta segunda-feira. A decisão é da juíza Andrea Calado da Cruz, do Tribunal de Justiça do estado.



O pedido de prisão ocorreu no âmbito da Operação Integration, que prendeu também a influenciadora e advogada Deolane Bezerra no início do mês.

O cantor esteve ontem no Rock in Rio. No dia anterior, ele se apresentou no Jaguariúna Rodeo Festival, em São Paulo, ao lado de Zezé di Camargo.

Veja o mandado de prisão de Gusttavo Lima:

Gusttavo Lima (foto: Foto reprodução internet)