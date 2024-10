Dança das cadeiras no SBT atinge elenco do ‘Chega Mais’

A notícia da saída da apresentadora, considerada o principal nome do programa matutino, pegou todo mundo de surpresa. Regina Volpato anunciou na última semana que deixaria o programa, que é considerado a grife da emissora, por problemas pessoais e justificou a dificuldade de conviver com os filhos, o principal motivo para deixar a liderança do Chega Mais.

O suposto pedido de demissão de Volpato vai além do afastamento do programa da manhã da emissora. Regina teria se desligado por completo do canal paulista.

A verdade é que a saída de Regina Volpato do SBT já era uma coisa certa na Anhanguera, que já havia decidido por não renovar o contrato com a apresentadora que vence no fim de 2024 e para não ter a imagem prejudicada diante dos patrocinadores, Volpato se antecipou e pediu para sair.

Com a despedida de Regina, outro nome que também não deverá ter seu contrato renovado dentro do canal, é o de Paulo Mathias e por isso a direção da emissora já pensa na reformulação do programa que apesar de ainda não ter chegado a atingir a audiência que o SBT cogita, tem sido visto com bons olhos diante da alta cúpula da emissora.

Com isso, um antigo nome que tinha sido pensado para alavancar a audiência do programa lá no início, voltou a circular nos corredores da emissora e com o sucesso de seu programa que vai ar através do YouTube, gerando altos debates nas redes sociais, Felipeh Campos, que atualmente também participa do Show de Calouros ao lado de Patrícia Abravanel, e é bem queridinho das filhas de Silvio Santos, poderá finalmente estar a frente do novo time de apresentadores pensado pela direção-geral da emissora como uma estratégia para atingir os bons índices pensados pela alta cúpula da emissora.

