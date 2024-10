Lucas Souza revela atrito familiar depois que assumiu a bissexualidade

O apresentador do 'Troca Troca' revelou durante a última edição de seu programa no YouTube, comandado também pela ex-Fazenda Alicia X, que vem encarando uma barra depois que assumiu a sua bissexualidade por meio de uma carta aberta nas redes sociais.

O ex-fazenda revelou detalhes e disse que foi rejeitado pela própria família depois que terminou seu último relacionamento e dividiu com seus seguidores o atual momento sobre sua sexualidade.

Lucas disse que foi bloqueado pelos próprios pais nas redes sociais e que desde então tem se mantido afastado dos familiares.

O ex-marido de Jojo Todynho também justificou que o ato pode ter sido motivado por ideais religiosos, já que seus pais são evangélicos e por esse motivo não aceitariam a sua orientação sexual.

Na conversa, Lucas ainda contou que, antes de se assumir bissexual, era tido com o orgulho da família, por ser um bom filho e até por ter se destacado financeiramente diante da realidade familiar em que vivia. O ex-Fazenda já chegou até mesmo presentear o pai com um carro e a mãe com um imóvel.