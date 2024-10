Demissão de diretor do SBT acaba de vez com programa de Lucas Guimarães no SBT

Conforme já revelado por esse colunista, o programa de Lucas Guimarães já é uma página praticamente virada dentro do SBT, e agora, com a demissão do diretor da atração do marido de Carlinhos Maia demitido, isso fica mais evidente, ainda que neguem.

A cúpula da emissora encabeçada por Dani Beyruti já havia decidido que o Eita, Lucas! Não sairia do papel, e agora, com o escândalo de corrupção das Bets, o influenciador acabou perdendo um de seus principais patrocinadores, a Esportes da Sorte.

A informação levantada pelo Colunista Gabriel Perline da Contigo corrobora para tudo aquilo que já vem sendo noticiado e Lucas e SBT acabam negando quando questionados.

Segundo o colunista, a demissão do diretor que tinha sido designado para formatar o programa e o apresentador acabou de enterrar de vez a atração, que de fato nunca ganhou uma data para sair do papel, já que o alto custo de produção não poderá mais contar somente com o financeiro da emissora.

O Eita, Lucas! Chegou a ser gravado em várias capitais do Nordeste, mas o material entregue não teria deixado o SBT satisfeito e seguro o suficiente para entregar um programa nos moldes que o canal deseja.