Filha de Simone Mendes, é hospitalizada com Covid-19 e Influenza

Com apenas 3 aninhos, Zaya, a filha caçula de Simone Mendes e Kaká Diniz, foi hospitalizada após se sentir mal em casa.

A cantora revelou durante a madrugada que a herdeira foi diagnosticada com Covid-19 e Influenza B.

Apesar de deixar os fãs aflitos com a informação, a cantora logo publicou um vídeo em seu Instagram interagindo com a pequena e na companhia do marido, mostrando que, apesar do susto, Zaya está bem.