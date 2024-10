Ludmilla retoma controle financeiro após gasto de 9 milhões de equipe em um único show

Ludmilla revelou, através de uma entrevista ao Portal Léo Dias, que retomou o controle financeiro de sua vida. A artista revelou que passou a gerir toda a sua carreira após um gasto milionário para uma única apresentação.

Para não fazer feio durante sua apresentação no Coachella e marcar seu nome no festival, Ludmilla investiu pesado e acabou perdendo o controle dos gastos com produção para a realização de sua apresentação.

Depois disso, a cantora pop revelou que precisou apertar os cintos da equipe e tomou para si uma responsabilidade muito maior sobre sua carreira.

“Hoje é tomo conta de tudo”, disse.

Aos 29 anos, Ludmilla refletiu, amadureceu e tomou consciência de que é preciso estar atenta e, além da carreira, passou a fazer sua própria gestão financeira.

“Tudo tem que passar por mim”, enfatizou Lud.

O jornalista ainda questionou: Tudo?

Ludmilla respondeu: “Tudo!”, afirmou a cantora.