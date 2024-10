Michel Teló e Thaís Fersoza renovam votos aos pés do Cristo Redentor

Michel Teló e Thais Fersoza com os filhos - (crédito: Foto reprodução internet)

Michel Teló e Thaís Fersoza reuniram familiares e amigos em uma cerimônia intimista e emocionante aos pés do Cristo Redentor para renovar os votos de casamento.

A celebração em referência aos dez anos de matrimônio aconteceu nesta segunda-feira, 14, sob a benção do maior cartão postal do Brasil.

Para subir ao altar, o sertanejo caminhou de mãos dadas com a filha Melinda, de oito anos. A garotinha aparece com um vestido que a mãe usou no casamento e, agora, foi adaptado especialmente para a ocasião.

Em mais um dos momentos de emoção, Teló ainda mostrou todo seu talento ao cantar a música 'Endless Love', de Diana Ross, diante dos convidados.

Já Fersoza subiu ao altar acompanhada do filho Teodoro, de 7 anos. Além de acompanharem os pais, as crianças carregaram as alianças da renovação de votos, enquanto Teló cantava mais uma vez.