Deolane Bezerra responde e detona Blogueirinha em redes sociais: "Eu não te suporto"

Deolane Bezerra, que é investigada e chegou a ficar 20 dias presa por suposta lavagem de dinheiro na operação ‘Integration’, voltou a ser piada de Blogueirinha, durante a última edição de seu programa, quando entrevistava o ator João Vicente de Castro.

A pauta era Fiuk! João chegou a fazer piada sobre a época em que o cantor era protagonista de malhação e, no auge do sucesso, chegava a circular rodeado de seguranças, além de dizer que ele está namorando Deolane.

Aproveitando a piada de João, Blogueirinha chegou a citar o momento difícil da advogada e fez alusão ao momento da prisão da influenciadora, dizendo que Fiuk ainda deve andar rodeado de seguranças, mas agora por outro motivo.

Deolane detonou Blogueirinha em suas redes sociais e chegou a dizer que não suporta a apresentadora, e por esse motivo recusou e ignorou os pedidos de entrevistas de Blogueirinha, que foram feitos através de direct e nunca respondidos por Deolane.

Ainda no texto postado em seus stories, Deolane chega a dizer que Blogueirinha está precisando de hype sobre o seu nome, já que as piadas da apresentadora não estão colando mais.

Vale lembrar que Blogueirinha já chegou a apresentar um quadro dentro do programa Fantástico na Rede Globo e entrevistou as maiores celebridades do país.