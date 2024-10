Maiara se pronuncia e nega afastamento dos palcos

Rumores de que a cantora Maiara da dupla com Maraisa se afastaria por tempo indeterminado dos palcos para cuidar da saúde e também para passar por um tratamento psicológico começaram a varrer a internet no último domingo, depois que o portal Movimento Country, revelou com exclusividade que a sertaneja já havia definido com a Workshow - empresa que gerencia a carreira das artistas, que anunciaria a pausa nos próximos dias.

Após a notícia tomar grandes proporções, através de sua assessoria de imprensa, a sertaneja se pronunciou e desmentiu a notícia.

A assessoria da famosa chegou a classificar a notícia como mentirosa e disse que fake news como essas precisam ser combatidas.

A nota ainda diz que a carreira da dupla está em pleno vapor e segue em seu melhor momento.

Maiara virou alvo de comentários nas redes sociais, após ter perdido mais de 35 quilos, após tratamento e ostentar um peso de apenas 46 kg.