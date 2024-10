Grávidos! Sabrina Sato e Nicolas Prattes confirmam gestação

Na manhã desta quarta-feira, foi agitada na web! Tudo porque Sabrina Sato e Nicolas Prattes, que formam um dos casais mais badalados do momento, anunciaram a chegada do primeiro filho do casal.

A informação foi revelada pelo portal Léo Dias e confirmada pela apresentadora.

Os pombinhos assumiram o romance em fevereiro de 2024 e desde então dividem momentos quentes da relação com fãs e seguidores nas redes sociais.

Em agosto, Nicolas revelou em um programa de televisão que estava noivo de Sabrina, o pedido foi feito durante uma viagem romântica do casal ao exterior.

Sabrina já é mãe de Zoe, fruto de seu relacionamento anterior com Duda Nagle.