Ana Paula Padrão choca a web com declaração sobre ser mãe

Ana Paula Padrão chocou a web ao conceder uma entrevista e falar sobre a cobrança para ser mãe.

A apresentadora de 58 anos, acabou revelando os motivos de não ter engravidado e contou que, em certo momento da vida, apesar de ter tentado, nunca fez muita questão de viver os desafios da maternidade.

Durante a entrevista, Ana Paula Padrão contou que, por pressão de um relacionamento, chegou a tentar engravidar mais que o projeto de fato, nunca foi um sonho.

No entanto, uma fala da jornalista vem repercutindo nas redes sociais.

“Eu nunca fui aquela pessoa que ama criança”.

A frase, tirada do contexto da entrevista, tem chocado internautas e o recorde tem viralizado nas redes sociais.

No vídeo completo, Ana Paula conta que nunca foi muito cobrada para ser mãe, a não ser no momento em que um antigo relacionamento pediu para que tentassem engravidar e explica:

“A maternidade nunca bateu na minha porta como uma coisa que eu precisasse ter, sabe? No meu segundo casamento, meu marido queria ter, e eu estava ali no deadline da natureza, eu falei, tá bom, vamos tentar. Tentamos, não conseguimos naturalmente, nem com alguns tratamentos. E aí eu falei, gente, eu estou inventando um problema que eu não tinha. Não era meu sonho de adolescente. Eu nunca pensei nisso como uma possibilidade concreta na minha vida. Meus sonhos não eram esses. Nunca me fez falta. Eu nunca fui aquela pessoa que ama criança e precisa disso, para que eu estou inventando esse problema na minha vida agora?”