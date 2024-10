Influenciador Hytalo Santos se envolve em briga com traficantes no Rio

Hytalo Santos se envolveu em uma confusão com traficantes que frequentam o famoso baile da Penha, na Zona Norte do Rio de Janeiro.

Segundo informações, o influenciador estava com uma turma de amigos curtindo o baile e se sentindo o rei da cocada preta, quando se estranhou com um dos traficantes no local.

As informações contam que Hytalo começou a desferir tapas no rosto de algumas pessoas que estavam no baile e foi expulso por traficantes locais.

O baile da Penha ficou famoso ao projetar o DJ Renan da Penha para a cena carioca. Desde então, pessoas do estado inteiro e até de fora do Rio de Janeiro frequentam a comunidade, conhecida como um dos locais mais perigosos do RJ.

O tráfico é quem faz a segurança do baile e evita que qualquer tipo de confusão se alastre na localidade.