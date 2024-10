Lucas Lucco sofre prejuízo de 100 mil reais ao ser furtado na Europa

O cantor Lucas Lucco, de 33 anos, revelou que foi furtado em Amsterdã, na Holanda, enquanto fazia compras em um supermercado. Em seu perfil nas redes sociais, o artista brasileiro relatou que se deparou com os vidros quebrados de seu carro no estacionamento, sem os pertences que estavam dentro do veículo.

"Gente, vim parar aqui na delegacia. Eu estava fazendo compras e depois o povo fala que é no Brasil, né? Que o povo assalta e rouba. Eu deixei o carro estacionado, alguém quebrou o vidro e pegou minha mochila, passaporte e fone. Só que o fone está se movendo e o cara acho que não sabe que está na minha mochila. Agora vou com a polícia procurar o cara. Nossa Senhora! Mas eu dou tanta porrada que não vai entender nada",disse o sertanejo.

Lucas Lucco também criticou o trabalho da polícia na tentativa de recuperar os objetos roubados de seu veículo."Gente, minha cara está até vermelha, de tanto andar no frio. Resumindo, a polícia não fez porr* nenhuma, na verdade, me levou lá e colocou eu na van. A gente procurou a localização do AirPods, mas já tinha 20 minutos que não estava lá", contou ele.

Ainda em seu desabafo, o cantor brasileiro estimou em mais de R$ 100 mil de prejuízo com a somatória dos objetos furtados na Holanda.

"Resumo: mochilinha da Gucci, Rolex Submariner, AirPods, plaquinha da corrida. Putz, velho! Dá vontade de chorar, na moral. Foi um prejuízo de R$ 100 mil, no mínimo. Me roubaram só a mochila, tinha câmera e um monte de coisa. Aí agora eu tenho que voltar na estação da polícia para fazer a ocorrência, para poder conseguir pegar um passaporte de emergência", completou Lucas Lucco.