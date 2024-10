Após viajar com o namorado para o estrangeiro, Maiara reafirma solteirice

Tudo parecia estar bem resolvido na vida de Maiara, como ela faz questão de dizer: “estou na minha melhor fase”.

A cantora parecia inclusive já ter superado o fim da relação com Fernando Zor, ao assumir finalmente o então namorado Matheus Gabriel, com quem também já coleciona um histórico de idas e vindas, assim como no relacionamento passado com o parceiro de Sorocaba.

Dias atrás, a artista parecia estar feliz da vida, posando ao lado de Matheus Gabriel, acompanhada da família e amigos, durante uma viagem para o exterior.

Algo parece que deu errado na viagem e os dois voltaram de lá terminados. Maiara logo fez questão de dizer em lugares diferentes que está solteira. Em uma live, a famosa afirmou que não está namorando e, já em cima do palco enquanto fazia um show, a sertaneja reafirmou a solteirisse.

Por mais que ainda apareçam juntos em alguns lugares, Maira continua contrariando alguns fãs que insistem que os dois estão namorando e que a atitude da artista seria para preservar a relação dos dois.

Recentemente, Maiara voltou a falar sobre o ex-noivo Fernando Zor, quando uma seguidora afirmou em uma live da artista que ela ainda amava Fernando.

Após ler a afirmação, Maiara pediu que deixassem o cantor em paz e afirmou que ele estava feliz em seu novo relacionamento.

Enquanto isso, Fernando acabou assumindo de vez a relação com a médica Lara Bissi e passou a fazer aparições públicas ao lado da namorada, o último clique do casal junto, inclusive, foi em uma pescaria recente.

Enquanto não assume nenhum outro relacionamento de fato, Maiara segue tentando provar que está em sua melhor fase, linda, rica e solteira, como fez questão de afirmar.