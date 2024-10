Fora do SBT, Regina Volpato afirma que ficará fora da TV

Regina Volpato, atualmente à frente do Chega Mais, no SBT, anunciou recentemente que deixará a emissora de Silvio Santos no fim do ano.

A informação chegou a cair como uma bomba, já que a emissora vem tentando acertar em um formato para os programas da manhã, e apostou para apresentar o Chega Mais, Regina Volpato, Michelle Barros e Paulo Mathias.

A saída de Regina acabou gerando tamanhas inseguranças na equipe que ainda não sabe se o programa irá continuar sem a apresentadora.

Com a saída do diretor Ariel Jacobovitz também do programa, a transferência dos dois para a TV Record também chegou a ser cogitada.

Contudo, fontes do colunista Alessandro Lobianco do A Tarde E Sua informaram que à apresentadora está mesmo disposta a se manter afastada da TV e tirar um ano sabático para passar ao lado da filha que mora no estrangeiro.