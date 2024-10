Camarote Rio Praia promove noite de lançamento cheio de convidados

O Camarote Rio Praia, um dos mais concorridos do carnaval carioca, promoveu a noite de lançamento na última terça-feira, em um badalado restaurante, localizado no Jockey Clube, na Zona Sul do Rio de Janeiro.

O anfitrião e empresário Bruno Rio, fez questão de comemorar seu aniversário no local e receber nomes importantes do carnaval como a Bateria da Mocidade Independente de Padre Miguel, Milton Cunha, Selminha Sorriso, a rainha de Bateria da Tuiuti Mayara Lima, o colunista e promoter Bruno Chateaubriand, alem de mudas de diferentes escolas cariocas e rainhas do carnaval.

























A noite ainda foi estrelada por nomes como Isabele Benito, Samuel de Assis, Cinara Leal e Gi Alparone

A ocasião serviu para o camarote apresentar as novidades que vai trazer para o carnaval do Rio, em 2025, que também está de cara nova e apresentará um dia a mais de desfiles na Sapucaí.