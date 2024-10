Caio Blat e Luísa Arraes terminam casamento após atriz se expor em beijo com outro ator

O relacionamento entre os artistas começou em 2017 e, ao longo dos anos, optaram por um modelo aberto, vivendo em residências separadas. Luísa Arraes e Caio Blat anunciaram o fim de seu casamento, que durou sete anos. A confirmação veio por meio de uma declaração do ex-casal à revista Quem

Luisa Arraes, que era casada com o ator Caio Blat, protagonizou um momento picante com o colega de trabalho José Loreto após dar um selinho no artista. O episódio aconteceu durante a festa de encerramento da novela "Rancho Fundo", no último final de semana.

Luisa Arraes e Jose Loretp (foto: Foto reprodução internet)

Luisa e Caio estarão em cena na adaptação teatral do clássico "Os Irmãos Karamazov", de Dostoiévski. Enquanto Luisa integra o elenco, Caio, além de atuar, também assume a co-direção ao lado de Marina Vianna. A peça tem estreia marcada para novembro, no Rio de Janeiro.