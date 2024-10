Nego Di Continuará preso após pedido de liberdade

O humorista Nego Di solicitou um novo pedido de liberdade à Justiça do Rio Grande do Sul, mas recebeu um não como resposta. Ele está preso há três meses acusado de lesar pelo menos 370 pessoas com a venda de eletrodomésticos por meio de uma loja virtual da qual era proprietário.

A solicitação foi julgada pela juíza Patricia Pereira Krebs Tonet na última terça-feira, 22. Nego Di é réu por lavagem de dinheiro e estelionato em suposto esquema de produtos que não teriam sido entregues por loja virtual.

De acordo com informações do processo, Nego Di foi preso após ser citado em um inquérito que apura 370 crimes de estelionato e lavagem de dinheiro. Além de Nego Di, seu sócio, Anderson Boneti, também foi preso preventivamente.

Anderson era socio de Nego Di na loja virtual “Tadizuera” e ambos são acusados de envolvimento em um suposto esquema de produtos que não teriam sido entregues. De acordo com o Ministério Público do Rio Grande do Sul, o esquema de lavagem de dinheiro teria movimentado mais de R$ 2 milhões com rifas digitais.