Jojo Todynho declara guerra à Avon: Fãs São Convocados a JOGAR FORA os Produtos!

Não é de hoje que Jojo Todynho tem se tornado um dos assuntos mais comentados no mundo das celebridades, mas sua postura em relação à Avon jogou muita lenha na fogueira! A cantora de funk não se aguentou e, em uma sequência de Stories explosivos no Instagram, disparou contra a marca de cosméticos que já foi sua aliada. A artista, que teve uma parceria de grande peso com a Avon, não pensou duas vezes antes de indicar aos seus seguidores a jogarem fora os produtos da marca em resposta ao suposto boicote que a Avon promoveu sobre seu contrato publicitário.

A confusão começou logo de manhã, quando Jojo expôs conhecimento de seu público que seu contrato com a marca acaba em dezembro e, segundo ela, não seria renovado. Mas a funkeira não parou por aí! Foi bem direta em suas palavras e deixou o recado de que os fãs deveriam "jogar fora" qualquer item da Avon. “Se não me querem mais, que fiquem com seus batons e creminhos!”, disse ela, em um tom de deboche.

Mas não pense que isso ficou por isso mesmo! Jojo também aproveitou para esclarecer que a Avon não teve coragem de romper com ela antes do prazo final por medo de lidar com a rescisão milionária. Seria isso uma jogada para dar um bye bye à artista ou uma tentativa desesperada de manter as aparências diante da polêmica? O que se sabe é que a cantora de funk e futura advogada está determinada a não deixar passar essa situação.