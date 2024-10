Reality que deixou saudades: Record prepara volta de Power Couple Brasil

O reality show "A Grande Conquista", que teve Rachel Sheherazade como apresentadora, pode estar com os dias contados na Record TV após sua segunda temporada não atingir o sucesso esperado. A atração, que trouxe uma proposta de confinamento de mais de cem participantes, incluindo famosos e anônimos, enfrentou dificuldades para conquistar o público e manter bons índices de audiência, especialmente em competição com a grade do SBT. Em diversos momentos, o programa perdeu a vice-liderança e ficou fora do top 10 dos programas mais assistidos da Record.

Com o desempenho abaixo do esperado, a emissora considera substituir "A Grande Conquista" em 2025 pelo "Power Couple Brasil", um formato já consolidado e com mais aceitação entre o público. O Power Couple, que estreou em 2016 e foi comandado por apresentadores como Roberto Justus, Gugu Liberato e atualmente Adriane Galisteu, traz celebridades e seus cônjuges para competir por um prêmio de até R$ 1 milhão. O reality testa o conhecimento, confiança e habilidades dos casais por meio de provas de resistência e raciocínio, sendo uma das apostas de sucesso da Record.

O formato do programa

O Power Couple Brasil reúne casais de celebridades de diferentes áreas, como entretenimento, esportes e redes sociais, em uma competição cheia de adrenalina e emoção. O objetivo principal é testar a afinidade e o nível de confiança entre os participantes por meio de uma série de desafios, que variam entre físicos, mentais e de relacionamento.

A dinâmica do programa envolve apostas feitas pelos casais, em que o valor máximo chega a R$ 40 mil. A cada prova superada, o valor apostado é acumulado, e o total arrecadado ao longo da temporada se transforma no prêmio final para o casal vencedor. Essa estrutura coloca à prova a capacidade dos maridos e esposas de conhecerem bem seus parceiros e de confiarem nas escolhas uns dos outros.

O confinamento e a convivência diária com outros casais em um ambiente competitivo também geram momentos de tensão, alianças, conflitos e muita interação, o que contribui para manter o público entretido e engajado com a trama do programa.

Embora a decisão final ainda não tenha sido confirmada, os bastidores indicam que a direção artística da Record vê maior potencial em um programa com boa receptividade do público e uma estrutura mais consolidada.

Texto publicado em Portal Planeta TV