Contratantes invadem hotel atrás de Cabelinho para reaver cachê pago por show cancelado

Os fãs de MC Cabelinho em Angola estavam com expectativas altas para o show do cantor de sábado (26/10) para domingo (27/10), na Chicala, em Luanda, no evento Drenalândia. No entanto, eles foram surpreendidos com o cancelamento do show poucas horas antes dele subir ao palco e se revoltaram, exigindo o dinheiro de volta. Além disso,a própria organização do show pede que o cachê de R$ 250 mil seja devolvido.

De acordo com o site Platina Line, o cachê do MC foi equivalente à 50 milhões de Kwanzas, moeda local e desvalorizada em comparação com a moeda brasileira. Os ingressos foram vendidos por 15 mil Kwanzas, R$ 94 na cotação atual.

Os organizadores chegaram a invadir o hotel onde o funkeiro estava hospedado e bateram no quarto do artista exigindo a devolução do cachê.





Ainda segundo o site, Cabelinho e equipe teriam chegado duas horas antes da apresentação, quando perceberam a falta de “equipamentos técnicos essenciais”, como os aparelhos que levam o retorno de áudio para o artista. Ele optou por cancelar a apresentação ao notar que os oito dispositivos pedidos não estavam no local.

Texto publicado pelo Portal Léo Dias