Musicais, games e histórias: Geraldo Luís resgata o domingo da antiga TV Brasileira

O domingo na televisão aberta, deste último domigo, relembrou e muito o passado da televisão aberta que deixou saudade na disputa pela audiência aguerrida entre Fausto Silva na Globo e Gugu Liberato no SBT. Contudo, um novo personagem - nem tão novo assim, se apresenta ao povo brasileiro afim de resgatar essas memórias.

Geraldo Luís com seu Geral do Povo, vem tentando fazer milagres na grade de domingo da Rede TV!, e tenta furar a bolha onde emissoras do calibre de Rede Globo, Record e SBT, continuam a frente dessa disputa com nomes como, Luciano Huck, Rodrigo Faro e Celso Portioli, apostando no simples, e já velho conhecido formato da televisão aberta brasileira.

Neste domingo, o maior e melhor contador de histórias do Brasil, que aposta no formato original, de apresentação com bailarinas, seus velhos e queridos anãos e uma banda baile, levou ao palco um trio sertanejo de peso e respeito.

Foto reprodução internet, Marrone, Tierry e Breno Ferreira (foto: Foto reprodução internet)

Com Marrone, da dupla Bruno e Marrone, Thierry, e Breno Pereira o apresentador bateu de frente com o lipsync de Luciano Huck apostando em Marcos Mion e Nani People e com os barracos de domingo apresentado por Faro com o quadro sobre A Fazenda da emissora de Edir Macedo, como uma das melhores opções para quem ainda sente saudade dos antigos domingos da televisão apresentado por Faustão e Gugu.

O trio sertanejo proposto por Geraldo, cantou e encantou auditório e telespectadores, como esse mero colunista que optou pela terceira via saudosista que entre bloco e outro cantaram os maiores sucessos de suas carreiras e também da música sertaneja, o ritimo que mais cresce nos últimos anos no cenário musical.

Descontraído e desconstruído do estereótipo de apresentadores de domingo que se encontram em um pedestal em cima de seu próprio palco, dentro de um estúdio cercado por belas e ricas produções, Geraldo expõe os desafios enfrentados de manter o ao vivo de domingo com qualidade mesmo enfrentando o grande desafio de uma pequena e frágil, mas gigante produção em uma emissora que enfrenta suas dificuldades para se manter vivo entre as grandes e principalmente em época em que surge o terceiro elemento que vai além de uma grande emissora e também da audiência, a novíssima e já trabalhosa internet.

Foto reprodução internet (foto: Foto reprodução internet)

O Geral Do Povo, aposta no simples e vai direto ao coração brasileiro com histórias em que Geraldo vai a fundo, e viaja o Brasil inteiro em buscas de novas histórias sem vergonha nenhuma de botar o pé no barro e mostrar as marcas de suor em baixo do braço sob os cabelos desgrenhados após horas a fio de estradas para juntar muitas vezes as duas vias, a TV Brasileira e a internet em um única mão para manter o público do sofá, apenas com o

Intuito de agradar e Manuel ter viva a antiga audiência da televisão brasileira.

Em menos de um ano no ar, o apresentador entendeu que não é mais possível manter o público somente com os quadros saudosistas da antiga televisão, e busca na internet, histórias como a menina da bota e o garoto da caixa para fazer essa união, ao mesmo tempo que já resgatou personagens importantes da televisão como o querido assistente de palco Roque e até a homenagem que fez a Silvio Santos, revelando histórias inéditas e personagens que nem mesmo o SBT foi capaz de mostrar em sua despedida do grande mestre dos domingos.