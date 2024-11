Solange Gomes expõe assédio sofrido em quadra de escola de Samba

Solange Gomes concedeu uma entrevista reveladora para o podcast PodCringer da Record TV, exibido pelo YouTube na última semana.

Além de falar de sua carreira profissional e de sua atual fase como empresária artística, que passou a adotar desde que deixou os confinamentos dos Realitys em que participou na própria Record, a escritora falou também sobre os desafios que enfrentou para se manter durante a anos como umas das musas mais aplaudidas do carnaval carioca.

A empresária contou que teve que enfrentar momentos difíceis de assédio dentro da quadra para se manter no carnaval, defendendo a escola em que torce e desfilou por 23 anos, justamente por não ceder ao assédio de um dos diretores da agremiação.

Sem contar o nome do assediador, Solange acabou contando que a situação ficou insustentável e ela acabou sendo obrigada a deixar a agremiação após saber pela mídia que havia sido substituída do cargo de Rainha da Escola Porto da Pedra, pela imprensa.

Contudo, Solange Gomes volta ao carnaval carioca, mas desta vez em uma posição diferente, a ex-destaque da Marques B de Sapucaí é a responsável pela entrada da bailadeira Poliana Roberta no mundo do samba. Empresária da ex-participante de A Grande Conquista 2, Solange apresenta a mais nova musa do Império Serrano à Sapucaí.

Durante a entrevista, Gomes não revelou se ainda pretende voltar a desfilar pelo carnaval carioca, mas deixou claro que sente saudades da Porto Da Pedra, e afirmou que mesmo distante continua torcendo pela agremiação de São Gonçalo.