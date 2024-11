Sacha afirma que Zé Love precisa ficar dopado em A Fazenda 16

Em um vídeo que está circulando pela internet capturado pelo PlayPlus - aplicativo que promete transmitir em tempo real o confinamento de A Fazenda, Record, Sacha, o participante que vem ganhando a preferência do público após sofrer forte perseguição dos outros confinados, fez uma acusação que está chamando a atenção dos internautas.

Nas últimas semanas, a rivalidade entre Sacha e Zé Love se intensificaram, principalmente depois que o ator passou a apelidar o jogador ex-jogador de futebol de Zé Lúcifer e a fazer referências ao filho do colega de confinamento aqui, do lado de fora do jogo.

Durante uma formação de roça, Sacha revelou que Zé Love teve que ser contido por cinco participantes e também pelos ninjas do programa para que o jogado não o agredisse fisicamente.

Além disso, em outro vídeo que começou a circular na internet neste último domingo, Sacha revela, em uma dinâmica de apontamentos, que Zé Love só tem apresentado um comportamento mais contido por estar dopado, utilizando uma quantidade de 6 medicamentos diários.

Sacha e Zé Love são os responsáveis pelos maiores embates dentro do jogo até o momento, os dois chegam a alternar a preferência do público para sair campeão e levar para casa o prêmio de 2 milhões de reais.