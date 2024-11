Maiara voltou ao exterior após conhecer novo affair

A cantora Maiara tem batendo ponto no exterior, depois que fez uma viagem em família e ao lado do então noivo, o também cantor sertanejo a Matheus Gabriel.

A coluna descobriu com exclusividade o que tem levado tanto a cantora ao exterior, depois que a moça retornou ao Brasil e terminou mais uma vez o recém assumido relacionamento com o sertanejo que substituiu Fernando Zor em sua vida.

A gente te conta agora, que o motivos profissionais é um possível feat para alavancar a carreira internacional da dupla, não é o único motivo que tem levado a artista que faz dupla com Maraisa, sem a ir ã ao EUA.

A parceria musical que procura no exterior, e tão pouco uma agenda de shows local, não é o que tem feito a cantora atravessar as fronteiras em quase todas as folgas que encontra pela frente, mas sim um novo que pode estar surgindo na vida da artista, que busca o padrão de beleza das modelos internacionais ao investir pesado em um tratamento para emagrecer.

Recentemente a sertaneja tem sido vista na companhia de Sean Alexander, que se apresenta como coach fitness no Instagram e até trocado declarações de amor nas redes sociais, com comentários bastante calorosos em postagens do rapaz.

Sean Alexander (foto: Foto reprodução internet)

Enquanto isso o povo anda se perguntado o que aconteceu entre ela e Matheus Gabriel depois da viagem em família?