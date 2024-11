Ana Maria Braga é afastada da TV por problemas de saúde

Ana Maria Braga testou positivo para a Covid-19 e não apresentou o Mais Você nesta quarta (6) --apenas dois dias depois de ter retornado ao comando do programa após uma viagem ao Havaí. Talitha Morete e Fabricio Battaglini, substituíram a loira no comando do mais você desta quarta-feira.

Os substitutos da veterana, explicaram o motivo da ausência no início da atração. É a quinta vez que a apresentadora foi acometida pelo vírus. "Ana Maria está com Covid. Ela fez o teste hoje cedo por causa dos sintomas de gripe e um pouquinho de rouquidão. O médico dela sugeriu que ela fizesse o teste, e aí deu positivo. Então, infelizmente, ela ficará afastada até o teste negativar. Mas só para deixar claro para todo o mundo: ele está bem, está em casa, está bem, declarou Thalita.

A informação é do Notícias da TV, do UOL.