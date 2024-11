SBT confirma saída de Márcia Dantas do Tá na Hora

Apresentadora fazia par com do Povo e deve assumir novo projeto na emissora

Márcia Dantas saiu de férias e aproveitou para se casar, mas uma surpresa esperava por ela no retorno, e a jornalista acabou ficando de fora do programa da tarde na emissora do saudoso Silvio Santos.

Chamada às pressas para cobrir a saída de Christina Rocha do Tá na Hora, a apresentadora Márcia Dantas não vai retornar ao programa. O SBT decidiu que a jornalista vai descansar a imagem após as férias, já que será deslocada para um novo projeto --em mais uma tentativa de colocar fim à atual crise da emissora no Ibope.