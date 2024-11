Ana Paula Padrão é cotada para substituir apresentadora na Record

Com a baixa audiência apresentada no Domingo da Record, o cargo de Rachel Sheherazade na frente do informativo pode mesmo estar com os dias contados. A apresentadora, que tem contrato com a emissora até dezembro de 2024, pode passar o bastão do dominical a outra colega do jornalismo para 2025.

Com a saída de Ana Paula Padrão, depois de dez anos da Band, a Record TV mostrou interesse em negociar com a jornalista para tentar emplacar o novíssimo Domingo Record para 2025 na grade da emissora, já que Rachel não teria agradado ao público, conseguindo consolidar uma audiência para o horário que antecede Rodrigo Faro na grade da emissora.

A ex-apresentadora do Master, que ficou anos também no jornalismo da Globo, antes de se transferir para a Band, surge como a luz no fim do túnel para que o programa da Record não deixe de existir.

Se a negociação da jornalista com a emissora der certo, Record pensa em realocar Rachel Sheherazade a frente de outro reality que ao que tudo indica, poderá ser o Power Couple Brasil, já que a emissora pretende extinguir o reality A Grande Conquista, que terminou sua segunda temporada antes da estreia de A Fazenda 16.