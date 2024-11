SBT define estreia de Eita Lucas!

Finalmente o programa Eita Lucas! Vai sair do forno e já tem até data de estreia na grade do SBT.

O programa do influenciador era aguardado há muito tempo. Já com diversos episódios gravados em externas pelas capitais nordestinas, a atração acabou virando uma dúvida, devido ter tido algumas possíveis datas de estreia adiadas.

Neste sábado, no palco do Teleton e ao lado do marido Carlinhos Maia, Ratinho foi o responsável por dar as boas novas e informou ao público que o projeto que ela está pronto estreia no dia 8 de março.

Lucas Guimarâes e Ratinho (foto: Foto reprodução Intagram)

Um dos momentos que acabaram gerando dúvida ao público foi quando Maia chegou a se pronunciar através de suas redes sociais e disse que esperava que o SBT colocasse o programa do marido no ar, pois o investimento de Lucas na atração era muito alto.

Além disso, a saída do diretor do Eita Lucas da emissora também foi um momento de conflito para quem aguarda a estreia do Eita Lucas.

Depois de sua participação no Teleton, Lucas usou as redes sociais para confirmar o início da atração no próximo ano, e dividiu com seus seguidores a expectativa de estar nas tardes de sábado da emissora criada por Silvio Santos.