Cariúcha atropela e deixa Sônia Abrão em Saia Justa no Teleton

Pelo segundo ano consecutivo, a apresentadora Só ia Abrão vive uma saia justa em sua participação no Teleton, que foi ao ar neste sábado pelo SBT.

No ano passado, a apresentadora passou um climão ao ser ignorada pelo seu ex-colega de bancada Felipeh Campos, que cumprimentou a todos que estavam no palco e falou com a ex-patroa durante sua participação.

Dessa vez, a saia justa foi com a concorrente do horário da tarde, Cariúcha, que apresenta o programa Fofocalizando no SBT, no mesmo horário em que Sonia está no ar na Rede TV!.

Durante o discurso da veterana das fofocas na televisão, Cariúcha parece que teve um surto, assim como faz com os colegas de elenco do fofocalizando, e começou a falar por cima das falas de Sônia, querendo chamar toda atenção para si, alegando que não estava se aguentado de vontade de interagir com os pacientes da AACD que estavam no palco do programa.

O momento, que se tornou constrangedor, não fez com que Sônia interrompesse seu discurso e o áudio acabou virando uma bagunça.

A interferência de Cariúcha, no momento em Sônia estava no ar, acabou viralizando nas redes sociais, e claro, que ficou parecendo que a apresentadora do SBT fez tudo de caso pensado para acabar viralizando com sua participação no Teleton nas redes sociais.