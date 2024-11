Virgínia Fonseca chama a atenção com doação de 1 milhão de reais

Virgínia Fonseca deu uma generosa contribuição para que a meta de arrecadação de 35 milhões do SBT para ajudar a AACD fosse alcançada neste domingo.

Com a sua marca, a Weepink em evidência durante toda a programação da emissora, durante as 24 horas de exibição do Teleton, Virgínia Fonseca chegou no palco ao lado do marido Zé Felipe, e deu aquele empurrãozinho no objetivo.

A apresentadora do Sabadou, da mesma emissora, contribuiu com nada mais nada menos que 1 milhão de reais, sendo assim uma das maiores contribuições de quem passou pelo palco do programa neste sábado.