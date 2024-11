Maiara revela como anda o seu status de relacionamento

Nos últimos tempos, Maiara tem evitado falar um pouco sobre sua vida particular, mas essa coluna que acompanha bem a vida da sertaneja está sempre dando um jeitinho de descobrir como anda o status amoroso da irmã de Maraisa.

Ao portal Léo Dias, Maiara, relevou seu estado civil e disse estar aproveitando a vida: “Solteiríssima, livre, leve e solta. Mas sozinha. Solitude. Estou me divertindo muito com os meus amigos, com as minhas amigas, conhecendo gente nova, estou em uma fase muito incrível da minha vida e acho que eu precisava disso, porque sempre engatei um relacionamento no outro e virava aquela bagunça. Agora estou livre, leve e solta”, declarou a sertaneja.