Preta Gil volta a ser internada 1 dia após receber alta

A luta de Preta Gil contra os desdobramentos do câncer de intestino diagnosticado em janeiro de 2023, ganhou mais um capítulo. Nesta segunda-feira (11), a cantora compartilhou nas redes sociais que voltou ao hospital menos de 24 horas depois de anunciar a alta médica após ter passado por uma cirurgia devido a cálculos renais, que obstruíram o cateter que ela precisa usar durante o tratamento.

No Instagram, Preta detalhou a situação: “Olá, meus amores! Pois é. Ontem eu postei que estava em casa e me precipitei. Porque eu cheguei em casa e comecei a sentir uma dor no rim direito e voltei para o hospital”, iniciou.

A artista realiza o tratamento de quimioterapia no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. “Tivemos que entrar com outros medicamentos, continuo tomando antibióticos. Os médicos preferiram que eu ficasse aqui mais alguns dias pra não correr o risco de sentir dor em casa”, explicou.

Por fim, Preta atualizou o estado de saúde aos seguidores, mas sem dar muitos detalhes. “Então aqui estou eu de volta. Agora eu estou bem... quer dizer... mais ou menos. Mas eu vou ficar, tá?”, encerrou.