Ana Hickmann revela que negou convite para trabalhar na Globo

Durante uma entrevista ao programa Selfie Service, apresentado por Lucas Selfie, no YouTube, a apresentadora da TV Record, Ana Hickmann, contou detalhes da proposta que recebeu para trabalhar na TV Globo, mas acabou recusando o convite.

No bate-papo descontraído com Selfie, Ana chegou a contar detalhes de sua vida pessoal e ainda falou como foi seu primeiro encontro com Edu Guedes após sua separação de Alexandre Correia, mas a escolha que a fez declinar do convite para trabalhar na maior emissora do país acabou chamando a atenção.

A âncora do Hoje Em Dia, na Record, revelou que o convite aconteceu em um momento bem decisivo de sua vida. Ela estava encerrando sua trajetória como uma das modelos mais reconhecidas em bem pagas de sua geração e não poderia dar um passo errado, que marcasse sua vida com escolhas mal sucedidas.

Ana Hickmann revelou que, quando decidiu abandonar as passarelas, recebeu um convite do diretor Jayme Monjardim para participar dos testes de elenco para a novela América (2005), da Globo. A loira, no entanto, preferiu não se aventurar na atuação: "Se não desse certo, eu ia sofrer pelo resto da vida".

Eu precisava buscar alguma coisa, porque eu não tinha nenhuma faculdade, eu tinha que pensar para que lugar eu ia me encaminhar", detalhou.