Juju Bonita estreia como apresentadora na Rede TV!

Juju Bonita, que ficou conhecida nas redes devido a suas diversas atuações nos programas da grade da Rede TV! tem ganhado cada vez mais espaço dentro da emissora paulistana.

Como se não bastassem todas as participações que a gata já faz em programas consagrados, como Superpop, Geral do Povo e TV Fama, como animadora de plateia, produtora e reporte, Juju agora ganha um status diferente na casa.

Após ser lançada por Geraldo Luís como repórter, quando foi às ruas durante a última parada gay de São Paulo, Juju Bonita ganhou uma baita oportunidade da nova chefia da emissora Thabata Ferraz.

Na próxima quarta-feira, Juju se torna a primeira mulher trans a apresentar um programa dentro do canal. Ela estará à frente do Programa A Hora do Zap, apresentando quadros que prendem a atenção do público e que fazem sucesso com os vídeos das redes sociais.

Procurando cada vê mais oportunidades no cenário artístico, Kunu deve lançar em breve o seu podcast ao lado amiga Carla Prata, onde juntas pretendem abordar temas do universo feminino.