Thiago Servo poderá receber mais de 11 milhões em indenização de ex-namorada

O ex-integrante da dupla Thaeme e Thiago e campeão da primeira edição de A Grande Conquista, da Record, enfrenta uma batalha de sete anos na Justiça. Thiago chegou a ser preso em 2016 por atraso no pagamento da pensão alimentícia de uma suposta filha. Na época, a Polícia Civil informou que ele tinha uma dívida de R$ 500 mil e que não pagava a pensão há um ano.

Em 2023, o advogado de Servo, Otávio Figueiró, revelou detalhes do caso.

"Vamos ingressar com uma ação indenizatória, cumulada com lucros cessantes, danos morais e materiais, entre outros, pelos shows que ele deixou de fazer, pois as constantes ações abertas por Gabrielle contra Thiago Servo trouxeram vários transtornos para a vida dele, inclusive uma depressão que ele ficou por um bom tempo", esclareceu em conversa com a colunista Fábia Oliveira, do Metrópoles.

Agora, o advogado de Servo espera uma decisão favorável e, se o juiz a acatar o pleito, o ex-Fazenda poderá receber uma quantia milionária de indenização por todos os transtornos causados. O artista conseguiu provar na justiça, através de um exame de DNA, que não era o pai da criança.

Em conversa com o Dr. Otávio Figueiró, ele explica que a quantia milionária se dá por todos os prejuízos que Thiago Servo teve todas as vezes que a mãe da criança entrava com o pedido de pagamento de pensão e o juiz acabava expedindo um mandado de prisão, impedindo assim o artista de fazer shows.

Ainda segundo o advogado. Servo chegou a ser retirado de A Fazenda 8, por ter um mandado de prisão expedido justamente na época do confinamento, fazendo com que ele deixasse para trás um prêmio milionário.

Além de pagar mais de 1 milhão de indenização, a mãe de sua suposta filha, Thiago Servo, teve sua agenda de shows cancelada e todo dinheiro que recebia bloqueado pela justiça, e até o cacho de 1 milhão de reais que receberá como o vencedor do reality da Record confiscado.